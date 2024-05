mattarella-visita-la-mostra-“matteotti-parlamentare”-alla-camera

In Transatlantico, con documenti, lettere, resoconti parlamentari

Roma, 30 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Camera per la cerimonia celebrativa di Giacomo Matteotti, a cento anni dal celebre discorso in cui denunciò nell’aula di Montecitorio i brogli elettorali che avevano portato alla maggioranza fascista.Accolto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Mattarella ha visitato la mostra “Matteotti parlamentare” allestita in Transatlantico, insieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.La mostra è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti: sono esposti i documenti dell’archivio storico e della Biblioteca della Camera, i resoconti parlamentari e una selezione dello scambio epistolare con la moglie Velia Titta (forniti dalla Fondazione di Studi storici “Filippo Turati” e dalla Fondazione Giacomo Matteotti ETS).Sarà visibile al pubblico per Montecitorio a Porte Aperte il 2 giugno. Poi sarà trasferita nel Corridoio dei Busti, tappa del percorso delle visite delle scuole.