Mattarella visita “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale

Guidato nel percorso alla scoperta del fascino dell’antico Egitto

Roma, 23 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in anteprima la mostra “Tesori dei Faraoni” che resterà aperta alle Scuderie del Quirinale a Roma dal 24 ottobre al 3 maggio 2026 e racconterà il fascino e il potere dell’antico Egitto.Esposte 130 opere provenienti dai principali musei egiziani, come il Museo Egizio del Cairo e il Museo di Luxor, a cui si aggiunge il contributo del Museo Egizio di Torino, tra statue, gioielli, sarcofagi e reperti delle tombe reali.Il capo dello Stato è stato guidato con la figlia Laura nel percorso espositivo che racconta una civiltà senza tempo analizzando il ruolo divino dei faraoni, l’organizzazione sociale, la spiritualità, i rituali dell’aldilà e le scoperte archeologiche più recenti.

