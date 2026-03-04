mercoledì, 4 Marzo , 26
Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore
Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore

Ricevendo al Quirinale il presidente Tharman Shanmugaratnam

Roma, 4 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam. Era presente all’incontro il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.”Benvenuto a Roma, è un vero piacere accogliere lei e la delegazione che l’accompagna al Quirinale. Sono lietissimo di poterla incontrare nuovamente dopo l’ultima visita di due anni fa anche per riaffermare i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore e la collaborazione che noi vogliamo il più possibile incrementare”, ha detto il capo dello Stato.

Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie

"In Spagna siamo contrari a questa catastrofe"Madrid, 4 mar. (askanews) - Il Primo Ministro socialista spagnolo Pedro Sànchez ha replicato duramente al Presidente degli Stati...
Ddl Stupri, Landini: mobilitarsi 8 marzo più necessario che mai

"C'è il rischio di una regressione culturale pericolosa"Firenze, 4 mar. (askanews) - Abbiamo visto "centinaia di migliaia di donne, ma anche di uomini, di...
Calcio, count down a Toronto, mancano 100 giorni alla Coppa del Mondo

Il Canada è uno dei tre paesi ospitanti con USA e MessicoToronto, 4 mar. (askanews) - Il count down segna che mancano 100 giorni al...
Iran, il figlio di Khamenei, Mojtada, potrebbe essere il suo successore

Secondogenito 56enne vicino ai Pasdaran, Israele: bersaglio legittimoRoma, 4 mar. (askanews) - Dopo l'uccisione della Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, come suo successore sarebbe...
