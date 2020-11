Matteo Bassetti ricorda la mamma morta a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Matteo Bassetti a Live Non è la D’Urso ricorda la madre morta. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ospite di Barbara d’Urso ha ricordato con delle parole bellissime la madre recentemente scomparsa. “Sono qui anche per lei perchè amava profondamente che io andassi in televisione a parlare di questo virus a parlarne in maniera semplice per cui è anche per onorare la sua memoria” – dice l’infettivolgo a Barbara d’Urso. Non solo, il medico prosegue dicendo: “sono qui perchè è lavoro, io domattina alle 8 come sempre sarò in corsia come ho fatto in tutti questi 9 mesi senza mai mancare”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Matteo Bassetti sulla madre a Live – Non è la D’Urso.

