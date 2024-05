Matteo Falcinelli, chi è lo studente dell’arresto choc a Miami

(Adnkronos) – Si chiama Matteo Falcinelli il 25enne protagonista del caso al centro della “massima attenzione” della Farnesina dopo l’arresto choc da parte della polizia di Miami nel febbraio scorso. Le immagini della bodycam degli agenti, rilanciate da Quotidiano Nazionale, mostrano infatti alcune manovre violente nei confronti del giovane, ‘incaprettato’ e lasciato a terra mentre chiede aiuto. Ma chi è lo studente? A raccontarsi è lo stesso Falcinelli nel profilo Linkedin.

“Sono uno studente italiano del North Carolina Wesleyan College dall’autunno 2018, mi sono laureato nella primavera del 2022. Dai 4 ai 14 anni, ho frequentato la scuola materna, primaria e superiore sia in Italia che in Inghilterra. Questa esperienza non solo mi ha aiutato ad avere una buona conoscenza della lingua inglese in giovane età, ma mi ha anche aiutato nella mia crescita personale e mentale”, scriveva lo studente originario di Spoleto. “Dopo questa parentesi in Inghilterra – si legge ancora -, ho proseguito i miei studi presso l’IPSSART Istituto Alberghiero ‘Giancarlo De Carolis’ di Spoleto (Italia), dove ho conseguito il diploma di scuola superiore nel 2017. A febbraio 2016 sono stato scelto per partecipare ad un programma di scambio studenti tra la mia scuola superiore e un istituto russo situato a Mosca. Dopo essermi preso un anno di pausa dopo il diploma, ho deciso di continuare i miei studi qui negli Stati Uniti, al North Carolina Wesleyan College, dove mi sto specializzando in Amministrazione aziendale e specializzando in Marketing e Leadership”. Nel febbraio scorso, quindi, l’arresto. Ora la denuncia della famiglia sul trattamento riservato allo studente.