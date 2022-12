Matteo Lunelli confermato presidente Fondazione Altagamma per 2023-2025

Rinnovata governance, soci aumentati a 113

Milano, 13 dic. (askanews) – Matteo Lunelli, presidente e ad di Ferrari Trento, è stato riconfermato presidente della Fondazione Altagamma per il triennio 2023-2025 dalla assemblea dei soci.

L’assemblea ha inoltre rinnovato gli organi di governance nella misura del 30%, come previsto dallo statuto, nominando una squadra costituita da imprenditori e ceo di alcuni tra i brand più prestigiosi del made in Italy. Cresce la presenza delle donne che rappresentano circa il 27% del totale (20% in precedenza) e viene rispettata la rappresentatività dei diversi settori di Altagamma – moda, design, alimentare, ospitalità, motori, nautica, gioielleria e altri – in base al numero di soci aderenti. Malgrado le varie difficoltà congiunturali, nel corso del triennio 2020-2022 Altagamma ha visto l’incremento del numero dei soci da 108 a 113 e dei partner da 20 a 25.

“In questo triennio il mercato dell’alto di gamma ha conosciuto la crisi più grave, ma anche la sua crescita più impetuosa, chiudendo quest’anno con un +22% e il record storico a livello globale. Sono stati anni segnati dalla pandemia che ci hanno messo di fronte a sfide di una portata e di un’urgenza che non potevamo immaginare – ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, nel corso dell’assemblea – Sfide che hanno però cementato la coesione fra i soci e moltiplicato le occasioni di collaborazione grazie anche all’impegno della squadra di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione”. “Nel 2022 la Fondazione celebra il suo trentesimo anniversario e il maggior numero di soci di sempre. Per il prossimo mandato intendiamo proseguire nel solco tracciato dalle direttrici strategiche già condivise: internazionalità, contemporaneità e sostenibilità per un alto di gamma sempre più attento alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dei talenti”.

Il ruolo di vice presidente vicario, per statuto il sostituto del presidente nella supervisione delle attività, sarà ricoperto da Claudio Luti (ceo e presidente di Kartell) già vice presidente e in Fondazione da 25 anni. La squadra dei vice presidenti che affiancheranno Matteo Lunelli, accanto alle conferme di Sabina Belli (ceo Pomellato), Carlo Capasa (presidente Camera nazionale della moda italiana), Claudio Domenicali (ceo Ducati Motor Holding), Aldo Melpignano (managing director, San Domenico Hotels) e Giovanna Vitelli (vice presidente, Azimut|Benetti Group), vede le nuove nomine di Bob Kunze-Concewitz (ceo gruppo Campari) che da Consigliere diviene Vice Presidente per l’Alimentare, e di Dario Rinero (ceo Lifestyle Design), già vice presidente per l’internazionalizzazione, come vice presidente per il design.

