matteo-mangili,-boom-del-mercato-freelance-ma-i-professionisti-italiani-faticano-ad-arrivare-a-fine-mese

Il settore del lavoro autonomo italiano vive una contraddizione che fotografa le difficoltà di un mercato in rapida evoluzione: mentre tre quarti dei freelance a tempo pieno dichiara di aver trovato un migliore bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, la maggior parte di questi professionisti si confronta quotidianamente con entrate irregolari e imprevedibili che rendono complessa la pianificazione economica.

La dipendenza dal passaparola per l’acquisizione di nuovi incarichi rappresenta il tallone d’Achille di un sistema che non ha ancora sviluppato strategie commerciali strutturate.

Questa fragilità emerge in un panorama internazionale che vede il mercato freelance proiettato verso una crescita esponenziale: dagli 8,3 miliardi di dollari previsti per il 2025 si arriverà a sfiorare i 17 miliardi nel 2029, alimentato dalla preferenza crescente delle aziende per specialisti esterni piuttosto che per l’assunzione di personale da formare internamente. La trasformazione delle priorità lavorative sta ridisegnando le aspettative professionali: l’80% dei lavoratori oggi antepone l’equilibrio vita-lavoro agli incrementi salariali.

Questo cambiamento culturale spinge soprattutto la generazione Z, dopo aver sperimentato cambi di lavoro annuali, verso l’autoimprenditorialità nella convinzione di ottenere maggiore autonomia temporale, anche accettando compensi inferiori: “Il problema principale che ci raccontano giovani che sono diventati freelance da meno di 2 anni è la capacità di acquisire nuovi clienti”, spiega Matteo Mangili, fondatore di Accademia Freelance che ha seguito oltre700 professionisti negli ultimi tre anni. “I freelance pensano di riuscire a trovare clienti da soli, ma si accorgono che dopo un periodo iniziale positivo, le opportunità si esauriscono o arrivano solo tramite passaparola, creando un’instabilità economica insostenibile”. Il divario formativo rappresenta il nodo cruciale della questione: professionisti con elevate competenze tecniche si lanciano nel lavoro autonomo privi di preparazione imprenditoriale, di marketing o di vendita.

Questa lacuna genera situazioni paradossali dove specialisti qualificati si trasformano in ‘dipendenti in partita IVA’, costantemente reperibili e alle prese con problematiche di pagamento: “Non è che se fai il freelance devi essere uno schiavo del cliente”, sottolinea Mangili, che ha vissuto personalmente la transizione dal lavoro in fabbrica all’imprenditoria digitale dopo la laurea. “Devi saper dire di no e saper valutare se un cliente è allineato ai tuoi valori professionali e personali”. L’alternanza tra periodi di guadagni elevati e fasi di sostentamento minimo caratterizza l’esperienza di molti freelance, creando un’instabilità che contrasta con le aspettative iniziali di libertà e controllo”.

Questa imprevedibilità economica, combinata con la pressione di essere sempre disponibili, genera una forma inedita di precarietà che mina le motivazioni originarie. La ricerca di realizzazione personale emerge come motore principale delle scelte professionali contemporanee: “Non è più il guadagno la moneta di scelta e scambio, ma proprio la soddisfazione personale e lavorativa”, conferma Mangili, evidenziando come le nuove generazioni privilegino significato e autorealizzazione rispetto alla sola stabilità economica. Il sistema formativo tradizionale mostra ritardi nell’adeguarsi a una realtà che richiede non solo competenze tecniche ma anche capacità di autovalorizzazione e negoziazione.

La preparazione accademica classica non include elementi fondamentali come il marketing personale, la gestione clienti o la pianificazione finanziaria: “Il percorso verso l’indipendenza professionale ha un costo, non solo economico ma anche in termini di apprendimento e adattamento continuo”, osserva Mangili, sottolineando come la transizione richieda un investimento formativo spesso sottovalutato. La risoluzione di queste criticità necessita di un approccio integrato che unisca experti e tecnica e competenze imprenditoriali. La padronanza del proprio mestiere non è più sufficiente: servono abilità di marketing, vendita, gestione temporale e posizionamento strategico sul mercato.

Le prospettive del freelancing italiano dipenderanno dalla capacità dei professionisti di evolversi da semplici esecutori a imprenditori di se stessi. Con un mercato globale in espansione e una domanda crescente di flessibilità lavorativa, le opportunità esistono ma richiedono un cambio di mentalità e l’acquisizione di competenze che superano la formazione tecnica tradizionale. Solo attraverso questa evoluzione i freelance italiani potranno competere internazionalmente e costruire percorsi professionali sostenibili e gratificanti.