Matteo Politano con la nuova fidanzata Ginevra Pozzi: l’ex di Paulo Dybala

Ginevra Sozzi colpisce ancora! La PR sarebbe la nuova fidanzata di Matteo Politano, calciatore dell’Inter sempre più vicino al Napoli. Il neroazzurro per la bella milanese ha anche lasciato la moglie Silvia Di Vincenzo.

