Matteo Salvini, tra Detrattori e Sostenitori a Dritto e Rovescio: La risposta a Fabio Volo e Fedez | Video Mediaset

Ieri sera il Leader della Lega, Matteo Salvini è stato ospite della trasmissione di Rete 4, Dritto e Rovescio condotta da Paolo del Debbio. Come è ormai noto l’ex Premier divide fortemente l’opinione pubblica: moltissimi sostenitori lo seguono con devozione altri, i detrattori, lo detestano in maniera anche spropositata. Basti pensare che a Siniša Mihajlović hanno augurato di morire solo perché si è schierato con Salvini alle prossime regionali in Emilia Romagna. Salvini contro i detrattori Fedez e Fabio Volo afferma: “Non prendo lezioni di Antimafia da due milionari di sinistra”. Eccovi il video Mediaset di quanto successo ieri sera nella trasmissione.

