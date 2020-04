Ha 16 anni e la sua vita è stata caratterizzata dalla disabilità del fratello a tal punto da ideare un carrellino sul quale apporre i dispositivi sanitari e poter con lui e i genitori andare a passeggiare. Nonostante la sua giovane età Sebastiano Mattia Indorato, 16 anni di Sommatino, è già un uomo e per il suo impegno è stato insignito alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Uno scatto d’orgoglio per la mamma Crocetta Vendra e per papà Giovanni Indorato, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri.

Il giovane studente dell’istituto tecnico commerciale Rapisarda di Caltanissetta è stato insignito “per la dedizione con la quale si impegna ad affrontare le invalidanti difficoltà familiari di salute,

L’articolo Mattia, “alfiere” che inventò la macchina per uscire con il fratello disabile proviene da Notiziedi.

