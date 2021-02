Mattino 5, Coronavirus e varianti: sale la preoccupazione in Italia. Lockdown in arrivo? | Video Mediaset

A Mattino 5 si parla delle varianti del Covid-19. E’ allerta in Italia per le varianti da Coronavirus: in particolare preoccupa quella inglese che sta circolando in buona parte delle nostre Regioni. La situazione potrebbe degenerare e c’è chi ipotizza un nuovo lockdown come quello dello scorso Marzo.

In collegamento anche il professore Galli che si è espresso sul suo collega Ricciardi: “è uno di quelli che ha tenuto la barra in una certa direzione sulla base dei dati scientifici, invece qualcuno dovrebbe vergognarsi per quello che ha combinato quest’estate, parlando di un virus che ormai era morto“.

Ecco i video Mediaset .

