Mattino 5, Daniela Martani “vegani non prendono il Covid”. Federica Panicucci: “ora basta!” | Video Mediaset

Daniela Martani del Grande Fratello scontro a Mattino 5 prima con Federica Panicucci e poi con Alessandro Cecchi Paone per la sua tesi secondo la quale l’alimentazione vegana è utile contro il Covid-19.

“Vorrei essere un caso studio: io ho partecipato a tutti gli assembramenti possibili, sono stata in Sardegna” dice la ex dipendente di Alitalia, ma la padrona di casa Federica Panicucci replica duramente alle sue affermazioni: “non lo voglio sentire ancora una volta, non dirmi che non metti la mascherina e non ti ammali di covid. E basta. Siamo già oltre, non voglio parlare di te come negazionista del Covid”.

Anche Alessandro Cecchi Paone interviene per difendere il dottor Pregliasco: “non ti permettere di dare lezioni, sei una che nega il Covid. Ci sono stati 14 morti ieri e 1548 contagi”, ma la ex gieffina “non hai esperienze in alimentazione vegana, non sei nutrizionista, quindi insomma direi che dovresti tacere“. La Panicucci prontamente interviene: “qui non tace nessuno, qui ognuno è tenuto a dire la sua“.

Ecco il video Mediaset dell’acceso confronto tra la ex gieffina, la padrona di casa di Mattino Cinque e il divulgatore scientifico.

