Mattino 5, Flavia Vento vs Arianna David: “noi non siamo amiche” | Video Mediaset

Mattino 5, Flavia Vento protagonista della puntata: dall’abbandono al Grande Fratello Vip e ai reality show fino allo scontro con Arianna David.

E’ durata quanto un gatto in tangenziale la permanenza di Flavia Vento all’interno della casa del GF VIP 5 da cui è “fuggita” dopo circa 24h per nostalgia dei suoi cani. Non è lap prima volta che la Vento abbandona un reality show. In passato, infatti, è scappata solo dopo 6 giorni da “La fattoria”, mentre a “L’Isola dei Famosi” a farla uscire dal gioco non sono stati i suoi cani, ma la mancanza di sigarette.

A Mattino Cinque, Flavia Vento contro Arianna David: duro scontro tra le due ex naufraghe con la Vento che ha negato un rapporto d’amicizia con la ex Miss Italia.

