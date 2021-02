Mattino 5, Governo Draghi? Le parole di Conte: “mai ritenuto un rivale” | Video Mediaset

A Mattino 5 si parla del Governo Draghi: al via le consultazioni nel pomeriggio. Intanto c’è una grande confusione tra i partiti, tra chi appoggia l’economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico e chi no. Nel pomeriggio le consultazioni e poi nel caso via libera alla fiducia e al nuovo Governo.

Intanto l’ex Premier Giuseppe Conte parlando di Draghi ha precisato: “non l’ho mai ritenuto un rivale“.

