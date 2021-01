Mattino 5, Greta Ferro parla di Made In Italy e del suo personaggio Irene | Video Mediaset

A Mattino 5 si parla della nuova fiction “Made in Italy” con ospite Greta Ferro, una delle attrici che interpreta Irene.

“La serie è ambientata negli anni ’70 e racconta, oltre naturalmente al periodo storico, quella che è la nascita della moda in Italia. Parliamo di tutti quelli che sono i più grandi stilisti italiani” – racconta l’attrice che nella fiction interpreta Irene. “E’ una ragazza della mia età, ma ad un certo punto decide di lavorare per pagarsi gli studi ed essere indipendente. Si trova a lavorare per una rivista di moda e le cambia la vita…”.

La giovane attrice è una delle grandi interpreti di questa serie corale con Raoul Bova, Claudia Pandolfi, Margherita Buy e tanti altri.

Ecco il video Mediaset con le parole di Greta Ferro a Mattino 5.

continua a leggere sul sito di riferimento