A Mattino 5, le previsioni meteo di Andrea Giuliacci per i prossimi giorni. Cosa ci aspetta in questa seconda metà di Gennaio? Le previsioni meteo del noto meteorologo, climatologo e accademico parlando di gelo record in arrivo, ma anche di temperature estive. Cosa c’è dietro questi pazzi cambiamenti climatici?

Il figlio di Giuliacci ci fa una breve analisi della situazione nel video Mediaset .

continua a leggere sul sito di riferimento