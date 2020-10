Mattino 5 streaming, la puntata di giovedì 1 ottobre 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 1 settembre 2020 su Canale 5. Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con una nuova puntata di Mattino Cinque dedicata alla cronaca, informazione e naturalmente anche al gossip.

La prima parte della puntata è stata dedicata all’emergenza Covid-19. La pandemia da Coronavirus non si ferma: in Europa siamo in piena seconda ondata, mentre in Italia il numero dei contagi sembra essere sotto controllo. Intanto il Covid colpisce il mondo del calcio: 15 positivi nella squadra del Genoa fanno ipotizzare un possibile blocco del campionato. Sarà davvero così? Anche in Senato due casi di positività nel Movimento 5 stelle: chiusura e santificazione delle aule di Palazzo Madama. Spazio poi alla cronaca con l’omicidio dei due fidanzati di Lecce.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa giovedì 1 ottobre 2020.

