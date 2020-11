Mattino 5 streaming, la puntata di lunedì 2 novembre 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 2 novembre 2020 su Canale 5. Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con una nuova puntata del contenitore dedicato alla cronaca, informazione e al gossip.

Al centro della puntata lo stato di emergenza per via della pandemia Coronavirus in Italia che continua a preoccupare tutti. In giornata atteso un nuovo Dpcm con l’entrata in vigore di nuove restrizioni prima di un possibile secondo lockdown generalizzato. Spazio anche alla morte del grandissimo Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno con un vero e proprio colpo di teatro. Una morte che ha scosso tutti.

Spazio poi al Grande Fratello Vip 2020 con tutte le ultime novità dalla casa in attesa della nuova diretta di questa sera su Canale 5.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 2 novembre 2020.

