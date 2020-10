Mattino 5 streaming, la puntata di martedì 27 ottobre 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 27 ottobre 2020 su Canale 5. Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con una nuova puntata del contenitore dedicato alla cronaca, informazione e al gossip.

Al centro della puntata la situazione Coronavirus in Italia con tutte le novità introdotte dal Dpcm del Governo Conte e le proteste scoppiata a Roma, Milano, Napoli e Torino. Non solo, si è parlato poi di quanto successo al Grande Fratello Vip 2020. Dal mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti per un sospetto caso di Coronavirus fino allo scontro a distanza Francesco Oppini vs Antonella Elia. Infine gli auguri di buon compleanno a Federica Panicucci che oggi compie 53 anni.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 27 ottobre 2020.

