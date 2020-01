Mattino Cinque, Adriana Volpe contro Rita Rusic al GF VIP 4 | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 e in particolare del confronto – scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due “primedonne” della casa non se le mandano a dire confrontandosi apertamente durante la diretta. Tutto è cominciato per una nomination che la Volpe ha fatto alla ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che non è stata affatto apprezzato. Nella suite, infatti, la Rusic parlando con Michele Cucuzza della Volpe l’ha definita “ridicola”, ma Adriana in puntata si è difesa vincendo a mani basse il confront.

Ecco il video mediaset del confronto tra Adriana e Rita Rusic.

