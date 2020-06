Mattino Cinque, Coronavirus e mascherine: quando utilizzarla nella Fase 3 | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla di Coronavirus e mascherine: quando e come utilizzarle nella nuova Fase 3?

Le mascherine sono indispensabili per proteggersi e tutelarsi dal virus Covid-19. L’OMS, Organizzazione mondiale della sanità, è chiaro: la mascherina è fondamentale per contrastare il contagio del virus. Allora con l’inizio della Fase 3 annunciata dal Premier Giuseppe Conte è importante capire quali scegliere e sopratutto come usarle in totale sicurezza.

Sopra e sotto il video Mediaset dedicato alle mascherine contro il Coronavirus.

In particolare con la riapertura delle attività e dei negozi e con il ritorno alla normalità è importantissime capire come e quando è importante indossare la mascherina?

