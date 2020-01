Mattino Cinque, i vip e il sesso dopo 60 anni: da Alba Parietti a Sandra Milo | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla del sesso dopo i 60 anni: cosa cambia? In studio la dottoressa Randone spiega cosa cambia. Intanto le celebrità amano parlare di sesso: come Alba Parietti, che oggi preferirebbe un matrimonio senza sesso, diventato oggi come oggi una noia. Stessa lunghezza d’onda anche Sandra Milo che oggi ha un nuovo amore e rivela “ci si corteggia, ma per il sesso si aspetta”.

Ecco il video mediaset trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque.

