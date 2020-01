Mattino Cinque: il caso Samira e l’arresto del marito Mohamed | Video Mediaset

A Mattino Cinque si discute del caso Samira e dell’arresto del marito fuggito in Spagna, ma spunta un possibile alibi.

E’ stato arrestato Mohamed, il marito di Samira, mentre si trovava in Spagna. L’uomo che era scappato da Stanghella (Padova) è stato rintracciato e arrestato, ma una volta tornato in Italia dovrà spiegare tutte le incongruenze che nel tempo sono venute a galla, come ad esempio il suo alibi la mattina della scomparsa della moglie.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque e dedicato alla vicenda Samira.

