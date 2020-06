Mattino Cinque, la App Immuni funziona in tutta Italia | Video Mediaset

Mattino Cinque, App Immuni disponibile in tutta Italia. Sono già più di 2,5 milioni le persone che l’hanno già scaricata ma non mancano le polemiche. Tra favorevoli e contrari la App, nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa, continua a far discutere.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque.

