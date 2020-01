Mattino Cinque, la consegna del tapiro a Salvo Veneziano del GF VIP 4 | Video Mediaset

A Mattino Cinque la consegna del tapiro a Salvo Veneziano dopo l’esclusione dal GF VIP4 per via delle sue frasi.

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, le telecamere di Striscia La Notizia e di Valerio Staffelli hanno raggiunto Salvo Veneziano per consegnargli il tapiro per via delle sue frasi pronunciante all’interno della casa. Ecco La rocambolesca consegna del tapiro d’oro a Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Ecco il video Mediaset della consegna del tapiro di Striscia La Notizia a Salvo Veneziano del GF VIP 4.

