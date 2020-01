Mattino Cinque, Matteo Salvini a processo per il caso Gregoretti | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla di Matteo Salvini. Il leader della Lega finirà a processo per il caso della nave Gregoretti.

Si parla di politica e della notizia che ha visto in queste ore la giunta per le immunità del Senato votare a favore di un processo nei confronti dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini per la vicenda legata alla nave Gregoretti. Lo stesso Salvini aveva chiesto di essere mandato a processo: “Voglio andare in quel tribunale a rappresentare milioni di italiani che vogliono vivere tranquilli a casa loro. E poi una volta per tutte si parlerà di una riforma della giustizia che in questo Paese serve come il pane. Mentre la sinistra scappa noi andiamo a testa alta a giudizio. Non abbiamo nessun tipo di paura”

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna e dedicato a Matteo Salvini.

