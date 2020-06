Mattino Cinque, polemica per l’APP Immuni per immagini sessiste | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla delle polemiche legate all’app Immuni e per la presenza di immagini sessiste.

L’APP IMMUNI è l’innovativo supporto tecnologico pensato dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. L’app è stato sviluppata nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. Da pochi giorni è arrivate su Apple e Google registrando più di 1 milione di download, ma non sono mancate le polemiche per via di alcune immagini sessiste. In uno screen, infatti, si vedeva l’immagine di una donna con in braccio un bambino e quello di un uomo in modalità smart working. La cosa non è piaciuta affatto spingendo l’app a invertire i ruoli.

Ecco il video Mediaset dedicato alle polemiche sull’APP Immuni.

continua a leggere sul sito di riferimento