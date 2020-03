Mattino Cinque Speciale Coronavirus: l’annuncio di Francesco Vecchi | Video Mediaset

Anche Mattino Cinque cambia “faccia”: da oggi ogni puntata sarà interamente dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

La diffusione del Covid 19 continua a preoccupare l’Italia, ma anche il resto del mondo. Il numero di contagi e decessi cresce a dismisura non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa e America. Un’emergenza destinata a durare per mesi e mesi. Per questo motivo da oggi ogni puntata dello storico programma di Canale sarà interamente dedicata all’informazione sulla diffusione del Cronavirus in Italia con Francesco Vecchi. Grande assente Federica Panicucci che sui social ha annunciato di non esserci: “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui”.

Ecco il video Mediaset con l’annuncio del conduttore Francesco Vecchi.

