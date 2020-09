Mattino Cinque, Stefania aggredita per una mascherina | Video Mediaset

A Mattino Cinque, la storia di Stefania: la donna aggredita per aver chiesto a un uomo di indossare la mascherina. In tempo di Covid-19 indossare un dispositivo di protezione, come una mascherina, risulta essenziale per difendersi dalla possibilità di contagio. Purtroppo però non tutti rispettano le regole richieste dal Governo e c’è chi ancora indossa la mascherina come un accessorio da portare al polso o nel taschino della giacca. Stefania ha invitato un uomo senza mascherina ad indossarla, ma la sua richiesta è diventata il pretesto per un’aggressione.

Ecco il video Mediaset con il racconto di Stefania.

