Mattino Cinque streaming, la puntata di giovedì 26 marzo 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 26 marzo 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in diretta su Canale 5 con una nuova puntata di Mattino Cinque dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus. La diffusione del virus Covid 19 continua a preoccupare l’Italia, ma anche il resto del mondo. In America è boom di contagi: più di 10mila nelle ultime ore con l’intera città di New York in lockdown. Sembra leggermente migliorare la situazione nel nostro Paese dove la curva dei contagi sembra progredire verso il basso come ha sottolineato anche Giulio Gallera, assessore al Welfare, intervenuto in diretta.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa giovedì 26 marzo 2020.

