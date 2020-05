Mattino Cinque streaming, la puntata di giovedì 28 maggio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 28 maggio 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci in diretta con gli approfondimenti sull’emergenza Coronavirus, i fatti di cronaca, la situazione politica e molto altro.

Anche la puntata di oggi dedicata all’emergenza Coronavirus con servizi, approfondimenti e collegamenti in diretta. In particolare oggi si è parlato della crisi economica che ha investito il mondo del turismo e dello spettacolo con concerti annullati e rimandati a data da destinarsi. Tantissimi gli artisti coinvolti: da Emma Marrone che ha visto saltare il concerto evento all’arena di Verona per i 10 anni di carriera fino al tour di Vasco Rossi e Tiziano Ferro. In diretta telefonica è intervenuto anche Al Bano Carrisi che, dalla sua tenuta di Cellino San Marco, ha lamentato la crisi economica rivelando: “solo uscite, se continua così durerò solo un anno”

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa giovedì 28 maggio 2020.

