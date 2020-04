Mattino Cinque streaming, la puntata di giovedì 30 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 30 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in diretta con una nuova puntata di “Mattino Cinque”, il rotocalco televisivo trasmesso su Canale 5. Anche oggi la puntata è dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus con servizi, collegamenti ed interventi in diretta di personaggi del mondo della politica e della medicina. Si comincia con il discorso di Giuseppe Conte in diretta dal Parlamento su Coronavirus, Fase 2 e la nuova app Immuni. In collegamento telefonico anche il cavaliere Silvio Berlusconi che si è dichiarato “angosciato per i lutti e la crisi economica, ma bisogna ripartire”.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa giovedì 30 aprile 2020.

