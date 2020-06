Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 1 giugno 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 1 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci in diretta con gli approfondimenti sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, i fatti di cronaca, la situazione politica e molto altro. Anche la puntata di oggi è incentrata sulla pandemia da Covid-19. Con la fase 2 e la riapertura delle attività e dei negozi, la situazione in Italia sembra sotto controllo anche se tante sono le preoccupazioni circa la riapertura della Regioni in arrivo dal 3 giugno. In diretta il sindaco di Avellino commenta la polemica delle ultime ore scoppiata con Vincenzo De Luca.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 1 giugno 2020.

