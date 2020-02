Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 10 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 10 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Ampio spazio dedicato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con i commenti in diretta sul vincitore Diodato, ma anche sui personaggi che hanno contraddistinto questa edizione. A cominciare da Achille Lauro che con i suoi look ha catalizzato l’attenzione di tutti, alla rivelazione Elettra Lamborghini fino allo scontro Morgan e Bugo. Non solo, intervista esclusiva ad Amadeus che ha convinto critica e pubblico confezionando una delle edizioni più belle di Sanremo degli ultimi anni.

Infine sul finale come sempre l’Oroscopo della settimana di Ada Alberti.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 10 febbraio 2020.

