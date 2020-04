Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 13 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in onda, anche nel giorno di Pasquetta 2020, con una nuova puntata di Mattino Cinque. Anche oggi il rotocalco televisivo e talk show di successo trasmesso su Canale 5 si è occupato dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per la prima volta, infatti, gli italiani (e non solo) si sono ritrovati a trascorrere le festività pasquali a casa per evitare il contagio e la diffusione del Covid-19. Le nostre città appaiono così deserte: uno scenario mai visto prima d’ora con Roma, la città eterna, che emoziona con il suo silenzio assordante.

Spazio, seppur breve, anche all’intrattenimento con il video promo di “Rock Economy”, il concerto evento del 2012 di Adriano Celentano all’Arena di Verona trasmesso questa sera su Canale 5.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 13 aprile 2020.

