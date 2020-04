Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 20 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 20 aprile 2020 su Canale 5.

Comincia una nuova settimana con Francesco Vecchi al timone di Mattino Cinque, il rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Anche la puntata di oggi è interamente dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di collegamenti, servizi e interviste. La curva dei contagi ha cominciato la sua lenta discesa, anche se il numero dei decessi è ancora alto. Nonostante ciò, il Paese è pronto a ripartire: il giorno 4 maggio, infatti, dovrebbe concludersi il lungo periodo di lockdown durato due mesi. Tutte le città si stanno preparando alla ripresa come Napoli, la capitale della Campania. In collegamento il sindaco Luigi De Magistris ha spiegato come la città partenopea si sta preparando a ripartire.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi, lunedì 20 aprile 2020.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 20 aprile 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento