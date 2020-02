Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 24 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 24 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Puntata speciale dedicata al Coronavirus, il virus cinese che nelle ultime ore ha colpito l’Italia creando una vera e propria psicosi. E’ allarme nel Nord Italia con circa 120 contagiati, mentre 4 sono le vittime accertate. L’Italia è il primo paese in Europa con il più alto numero di morti e contagi di Coronavirus e il terzo al mondo. Uno scenario apocalittico con cittadine della Lombardia messe in quarantena, cinema, teatri, palestre chiuse. Chiuso a Milano anche il Duomo dove sembra respirare un’aria di guerra.

In diretta l’intervento del Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato la psicosi generale scoppiata al Nord che ha spinto la popolazione a saccheggiare i supermercati. Infine come ogni lunedì l’Oroscopo della settimana di Ada Alberti.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 24 febbraio 2020.

