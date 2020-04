Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 27 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 27 aprile 2020 su Canale 5.

Comincia una nuova settimana con “Mattino Cinque”, il rotocalco televisivo condotto da Francesco Vecchi su Canale 5. Anche la puntata di oggi è dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di collegamenti e aggiornamenti sulla curva dei contagi, ma anche sulla Fase 2 in partenza dal 4 maggio. Il Premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa ha annunciato le novità e cosa cambierà dal prossimo 4 maggio. Intanto sui social Fiorello ha lanciato un appello per le persone anziane: “i settantenni protetti come i panda”.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 27 aprile 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento