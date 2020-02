Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 3 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 3 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di Coronavirus e dell’emergenza mondiale. Non solo, spazio alle parole dell’epidemiologo Walter Pasini e successivamente alla Dottoressa Maria Rosaria Capobianchi che parla di come a Roma sia stato isolato il virus.

Spazio poi al Grande Fratello Vip 2020 con le rivelazioni hot di Simona Tagli su Antonio Zequila che sarebbe stato anche con uomini. Non solo, si torna a parlare di Antonella Elia in guerra con le donne e sul finale l’Oroscopo della settimana di Ada Alberti.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 3 febbraio 2020.

