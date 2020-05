Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 4 maggio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 4 maggio 2020 su Canale 5.

Si apre una nuova settimana con Mattino Cinque, il rotocalco di successo di Canale 5 che questa settimana segna il ritorno di Federica Panicucci accanto al giornalista e conduttore Francesco Vecchi. Non cambia il format del programma che anche oggi è tornato ad occuparsi dell’emergenza sanitaria Coronavirus. In particolare nella puntata di oggi si è parlato molto della cosiddetta Fase 2, ossia la ripartenza dopo il lockdown di circa 55 giorni. Cosa cambia da oggi? Quali sono le regole da seguire per cercare di non far impennare nuovamente la curva dei contagi?

A discuterne anche il virologo Roberto Burioni che si è soffermato proprio sulle conseguenze di questa Fase 2, ma anche sulle possibili soluzioni e cure da perseguire per sconfiggere questo dannato Coronavirus.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 4 maggio 2020.

