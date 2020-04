Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 6 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 6 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in onda con una nuova puntata Mattino Cinque, il rotocalco televisivo e talk show della mattina di Canale 5. Anche questa settimana il programma è dedicato all’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. Il virus Covid 19, dichiarata pandemia dall’OMS, continua a preoccupare l’Italia e il resto del mondo. L’America è il paese con il più alto numero di contagi, mentre il nostro Paese è tra quelli più colpiti per numero di decessi. Intanto in Italia non si placano le polemiche come quella scoppiata tra Governo e Protezione Civile circa l’uso delle mascherine. A discuterne in collegamento Giulio Gallera, l’assessore alla Sanità della regione Lombardia.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 6 aprile 2020.

