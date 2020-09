Mattino Cinque streaming, la puntata di lunedì 7 settembre 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con la nuovissima stagione di Mattino Cinque. Come sempre in diretta i due conduttori si sono salutati mantenendo il metro di distanza, ma entrando subito sul pezzo. Spazio ai fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tanti ospiti.

Tra i vari servizi impossibile non parlare del Coronavirus e dei tantissimi vip, star e politici contagiati dal Covid-19. In collegamento Arianna David ha raccontato l’odissea dei figli per sottoporsi al tampone una volta rientrati a casa da una vacanza in Sardegna.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa lunedì 7 settembre 2020.

