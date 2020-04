Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 14 aprile 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 14 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato anche oggi con una nuova puntata di Mattino Cinque, il rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Ancora una volta da solo, il giornalista e conduttore si è occupato del tema del Coronavirus. Da settimane oramai il programma ha cambiato “faccia” diventando uno Speciale interamente dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19. A distanza di quasi due mesi dal primo caso di Codogno, la diffusione del Coronavirus non si placa. La curva dei contagi è in leggera diminuzione, ma prosegue la quarantena e l’isolamento richiesto dal Governo che ha fissato come prossima possibile data di uscita il 4 maggio. Possibile che dal 4 maggio si inizia con la fase B, ma è ancora tutto da decidere visto che le ultime news sul Coronavirus parlano di 3153 nuovi contagi e 556 nuovi morti nella sola giornata di ieri.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 14 aprile 2020.

