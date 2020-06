Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 2 giugno 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 2 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci in diretta con gli approfondimenti sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, i fatti di cronaca, la situazione politica e molto altro. Anche nella giornata della Festa della Repubblica, 2 giugno 2020, non si ferma l’informazione di Mediaset con il popolare programma del mattino. Tra gli ospiti Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia in collegamento da casa ha voluto ricordare l’importante della Festa della Repubblica, ma sulla fase 2 post Coronavirus ha puntato il dito contro il Governo.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 2 giugno 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento