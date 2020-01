Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 21 gennaio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di Matteo Salvini e del suo processo per via della vicenda legata alla nave Gregoretti. Spazio anche alla proposta di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che vorrebbe proporre il divieto di fumo all’aperto.

Dalla politica allo spettacolo con la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 che ha visto tanti scontri e confronti durante la lunga diretta. A cominciare da quello tra Valeria Marini e Rita Rusic, ex compagne di Vittorio Cecchi Gori, fino allo scontro a distanza tra Pasquale Laricchia e Barbara Alberti.

In apertura Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 21 gennaio 2020.

