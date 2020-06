Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 23 giugno 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 23 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Ampio spazio alle condizioni di Alex Zanardi, il campione paralimpico rimasto in un terribile incidente durante una gara di handbike. Non solo, spazio alle ultime news sulla pandemia da Coronavirus fino alla presentazione del libro di Viktorija Mihajlovic dedicato al padre Sinisa.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi: ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 23 giugno 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento