Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 25 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 25 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura ampio spazio alle ultime news e agli aggiornamenti sul Coronavirus che ha colpito nelle ultime 72 ore l’Italia del Nord. 7 vittime e centinaia di casi di contagi in provincia di Lodi e in tutta la Lombardia, ma anche in Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Intanto spunta un primo caso anche al Sud a Palermo: si tratta di una turista di Bergamo. In diretta l’intervento del Premier Giuseppe Conte che ha condiviso il nuovo piano di controllo pensato per contenere l’epidemia.

Dal Coronavirus all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 che visto l’ingresso nella casa di due nuovi concorrenti: Valeria Marini e Sossio Aruta. Non solo, durante la quattordicesima puntata è stata squalificata Clizia Incorvaia, mentre Andrea Montovoli ha deciso di abbandonare il gioco.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 25 febbraio 2020.

