Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 28 gennaio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di baby gang e di come questo fenomeno sia in larghissima diffusione. Spazio poi alla politica con il crollo del Movimento Cinque Stelle uscito sconfitto dalla recenti elezioni amministrative in Emilia Romagna e Calabria.

Ampio spazio poi alla settima puntata del Grande Fratello Vip 4 che ha regalato tante sorprese ed emozioni. Dall’ingresso di Valeria Marini che si è scontrata con Antonella Elia e Antonio Zequila fino al rientro nella casa di Barbara Alberti.

In apertura Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 28 gennaio 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento