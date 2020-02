Mattino Cinque streaming, la puntata di martedì 4 febbraio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 4 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura spazio al CoronaVirus, il virus cinese che continua a far preoccupare la Cina e il resto nel mondo. In particolare ci si occupa dell’arrivo degli italiani con le parole di un italiano a Wuhan: “Stiamo in casa perchè è pericoloso. E’ una città dove non circola più nessuno”.

Per la parte gossip e spettacolo si parla della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020; una puntata ricca di colpi di scena, scontri, incontri e rivelazioni.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 4 febbraio 2020.

