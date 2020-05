Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 13 maggio 2020 | Video Mediaset

Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 13 maggio 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono tornati in diretta con nuovi approfondimenti dedicati all’emergenza sanitaria da Coronavirus. La curva dei contagi ha registrato un lieve aumento dei decessi e dei contagi nelle ultime 24h, ma la fase 2 prosegue tra i dubbi e incertezze. Tra i servizi di oggi la testimonianza della Iena Alessandro Politi positivo al Covid-19 e poi guarito, mentre Ilaria Fratoni dispensa consigli su come sistemarsi i capelli in quarantena.

Ecco il video Mediaset dell’intera puntata di Mattino 5 trasmessa mercoledì 13 maggio 2020.

